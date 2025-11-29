Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na região central de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na área central de São Carlos, na rua Riachuelo. Ambos os veículos seguiam pela via quando, ao tentar fazer a conversão para a rua General Osório, o condutor do carro acabou sendo atingido na lateral pelo motociclista.
Com o impacto, o motoqueiro, de 31 anos, caiu ao solo e foi arremessado contra uma placa de sinalização. Ele sofreu escoriações pelo corpo, além de traumas em um braço e em uma perna. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa.
Agentes de trânsito estiveram no local para orientar o fluxo de veículos até a conclusão da ocorrência.