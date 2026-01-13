Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na estrada vicinal Manoel Nunes

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 56 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (13), na estrada municipal Manoel Nunes, via que liga os bairros Jardim Zavaglia e Botafogo.

De acordo com as informações apuradas, a motocicleta e um automóvel seguiam no sentido bairro–centro, do Jardim Zavaglia em direção ao bairro Botafogo, quando o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem. No mesmo instante, o condutor do carro não percebeu a manobra e também adentrou a faixa contrária para ultrapassar outro veículo, o que acabou provocando a colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

A Polícia esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

