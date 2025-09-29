(16) 99963-6036
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Santa Paula

29 Set 2025 - 10h49Por Da redação
Na manhã desta segunda-feira, 29, uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro Jardim Santa Paula, em São Carlos.

O acidente aconteceu na rua Doutor Viriato Fernandes Nunes, no momento em que a condutora do automóvel realizava uma conversão para a rua Oscar de Sousa Geribela. Ela não percebeu a motocicleta que vinha em sentido contrário e acabou fechando a frente do veículo de duas rodas. O impacto foi inevitável.

A vítima, um jovem de 21 anos, recebeu os primeiros atendimentos pela motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhado por uma unidade de suporte básico à Santa Casa. Ele apresentava trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

