(16) 99963-6036
quarta, 17 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Munique

17 Set 2025 - 16h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Munique - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Na tarde desta quarta-feira (17), uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro Jardim Munique, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora do veículo seguia pela rua Luiz Gualtieri e, ao tentar realizar uma conversão proibida na esquina com a rua Oswaldo Denari, acabou atingindo um motociclista de 22 anos que seguia no sentido bairro–centro, pela via preferencial.

Com o impacto, o jovem sofreu uma fratura de clavícula. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também

Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia
Segurança14h11 - 17 Set 2025

Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia

Polícia Civil recupera bicicleta furtada em São Carlos
Segurança11h11 - 17 Set 2025

Polícia Civil recupera bicicleta furtada em São Carlos

Idoso fica ferido após sofrer queda de bicicleta na região do Parque Fher
Segurança08h56 - 17 Set 2025

Idoso fica ferido após sofrer queda de bicicleta na região do Parque Fher

Adolescentes são flagrados furtando velotróis de CEMEI no Santa Felícia
Segurança08h42 - 17 Set 2025

Adolescentes são flagrados furtando velotróis de CEMEI no Santa Felícia

Homem é preso após furtar celular em ponto de ônibus na avenida São Carlos
Segurança08h39 - 17 Set 2025

Homem é preso após furtar celular em ponto de ônibus na avenida São Carlos

Últimas Notícias