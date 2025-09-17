Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Munique

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (17), uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro Jardim Munique, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora do veículo seguia pela rua Luiz Gualtieri e, ao tentar realizar uma conversão proibida na esquina com a rua Oswaldo Denari, acabou atingindo um motociclista de 22 anos que seguia no sentido bairro–centro, pela via preferencial.

Com o impacto, o jovem sofreu uma fratura de clavícula. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

