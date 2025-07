Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no bairro Santa Felícia

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada nesta terça-feira (1), na Avenida Miguel Petroni no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Ambos os veículos seguiam no sentido centro-bairro, quando o condutor do carro iniciou uma conversão à esquerda para acessar a Av. Romualdo villani, em direção ao Jardim Ipanema. O motociclista, que vinha logo atrás, não percebeu a manobra e acabou colidindo com o automóvel.

Com o impacto, o jovem de 21 anos foi lançado ao solo e, por pouco, não colidiu contra um poste. Ele sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado consciente à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também