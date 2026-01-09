Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na Vila Carmem

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Vila Carmem. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Luiz Gama com a rua Dr. João de Oliveira.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela rua Luiz Gama e acabou avançando a sinalização de “pare”, colidindo contra um automóvel que trafegava pela rua Dr. João de Oliveira, considerada via preferencial.

Com o impacto, o motociclista, um jovem de 19 anos, foi arremessado ao solo e sofreu trauma no pé. Ele recebeu atendimento ainda no local por uma equipe do SAMU, com apoio da motolância, e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

