sexta, 09 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na Vila Carmem

09 Jan 2026 - 17h06Por Jessica Carvalho R
Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Vila Carmem. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Luiz Gama com a rua Dr. João de Oliveira.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela rua Luiz Gama e acabou avançando a sinalização de “pare”, colidindo contra um automóvel que trafegava pela rua Dr. João de Oliveira, considerada via preferencial.

Com o impacto, o motociclista, um jovem de 19 anos, foi arremessado ao solo e sofreu trauma no pé. Ele recebeu atendimento ainda no local por uma equipe do SAMU, com apoio da motolância, e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

