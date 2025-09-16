(16) 99963-6036
Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na região do shopping Iguatemi

16 Set 2025 - 15h14Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (16), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na Avenida Parque Faber, em São Carlos.

O motociclista, de 24 anos, sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na mão. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à UPA da Vila Prado, em estado considerado leve.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido pela via. O motociclista realizava a rotatória para acessar a Avenida Bruno Ruggiero, em direção ao bairro Santa Felícia, enquanto o carro seguia pela mesma rotatória em direção ao Shopping Iguatemi. O motorista não teria visto a moto que trafegava à sua esquerda e acabou realizando a conversão, interceptando a trajetória da vítima.

Com o impacto, a motocicleta colidiu contra a lateral do carro e o jovem foi arremessado ao solo.

