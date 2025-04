Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na região central

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quinta-feira (17) no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua 9 de Julho, na região central da cidade.

Segundo informações apuradas no local, o condutor do carro seguia pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e não respeitou a sinalização de pare no cruzamento. Ele não avistou o motociclista, que trafegava pela Rua 9 de Julho — via preferencial — e acabou colidindo na lateral do automóvel.

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo. Equipes do SAMU foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros à vítima, um homem de 22 anos, que foi encaminhado consciente para a Santa Casa com ferimentos pelo corpo. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

O departamento de trânsito esteve no local para orientar os motoristas.

Leia Também