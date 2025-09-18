Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quinta-feira (18), no cruzamento da rua São Sebastião com a rua Visconde de Inhaúma, em São Carlos.
De acordo com informações, o motociclista de 22 anos seguia pela Visconde de Inhaúma, que é via preferencial, quando teve a frente cortada por um veículo que trafegava pela rua São Sebastião. A motorista não respeitou a sinalização de pare e acabou provocando o acidente.
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. O SAMU foi acionado para prestar atendimento, porém o jovem recusou ser encaminhado ao hospital.