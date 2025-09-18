(16) 99963-6036
quinta, 18 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos

18 Set 2025 - 16h43Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quinta-feira (18), no cruzamento da rua São Sebastião com a rua Visconde de Inhaúma, em São Carlos.

De acordo com informações, o motociclista de 22 anos seguia pela Visconde de Inhaúma, que é via preferencial, quando teve a frente cortada por um veículo que trafegava pela rua São Sebastião. A motorista não respeitou a sinalização de pare e acabou provocando o acidente.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. O SAMU foi acionado para prestar atendimento, porém o jovem recusou ser encaminhado ao hospital.

Leia Também

Mulher fratura o braço após cair em buraco no Centro
Segurança17h13 - 18 Set 2025

Mulher fratura o braço após cair em buraco no Centro

Carro capota e jovem de 26 anos fica ferida em estrada municipal
Segurança15h28 - 18 Set 2025

Carro capota e jovem de 26 anos fica ferida em estrada municipal

Homem é detido pela PM com moto furtada no Maria Stella Fagá
Segurança14h23 - 18 Set 2025

Homem é detido pela PM com moto furtada no Maria Stella Fagá

PMs prendem homem com 31 porções de cocaína em Brotas
Região13h55 - 18 Set 2025

PMs prendem homem com 31 porções de cocaína em Brotas

Saída temporária é autorizada para mais de 600 detentos em Itirapina e Araraquara
Segurança13h42 - 18 Set 2025

Saída temporária é autorizada para mais de 600 detentos em Itirapina e Araraquara

Últimas Notícias