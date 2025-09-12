Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no início da noite desta sexta-feira (12), na Avenida Trabalhador São-carlense, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos trafegavam pela via em sentidos opostos quando a condutora do automóvel tentou realizar uma conversão para a Avenida São Carlos. No entanto, ela não teria percebido a aproximação do motociclista, que seguia no sentido Rodoviária–Shopping, ocasionando a batida.

O condutor da moto, de 21 anos, caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo, além de uma possível fratura no tornozelo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

