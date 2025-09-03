Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (3), um acidente de trânsito foi registrado na esquina da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua Episcopal, nas proximidades da rodoviária.

Segundo informações, o veículo seguia pela Rua Episcopal, sentido Centro, enquanto o motociclista, de 21 anos, trafegava pela Avenida Trabalhador São-carlense, em direção ao Shopping. No cruzamento, ambos colidiram.

A condutora do automóvel relatou que o semáforo estava aberto para ela e que o motociclista teria avançado o sinal vermelho, atingindo a lateral do carro e caindo ao solo.

O SAMU foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao jovem, que sofreu trauma na perna e escoriações pelo corpo. Apesar disso, ele recusou o encaminhamento ao hospital.

