quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos

03 Set 2025 - 08h43Por Da redação
Na manhã desta quarta-feira (3), um acidente de trânsito foi registrado na esquina da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua Episcopal, nas proximidades da rodoviária.

Segundo informações, o veículo seguia pela Rua Episcopal, sentido Centro, enquanto o motociclista, de 21 anos, trafegava pela Avenida Trabalhador São-carlense, em direção ao Shopping. No cruzamento, ambos colidiram.

A condutora do automóvel relatou que o semáforo estava aberto para ela e que o motociclista teria avançado o sinal vermelho, atingindo a lateral do carro e caindo ao solo.

O SAMU foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao jovem, que sofreu trauma na perna e escoriações pelo corpo. Apesar disso, ele recusou o encaminhamento ao hospital.

