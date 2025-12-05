(16) 99963-6036
Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida no Centro

05 Dez 2025 - 17h51Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e a traseira de uma motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (5), na rua Joaquim Evangelista de Toledo, sentido Praça Itália – Centro.

O condutor da moto seguia com a esposa na garupa quando parou no semáforo vermelho. O motorista do veículo que vinha atrás não percebeu a parada e acabou atingindo a traseira da motocicleta, derrubando o casal.

O condutor da moto não sofreu ferimentos. Já a passageira, uma jovem de 22 anos, teve trauma na perna e no joelho. Ela recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

