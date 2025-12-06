Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida neste sábado no Santa Paula

A motocicleta era conduzida pelo marido da vítima quando ambos acabaram envolvidos na colisão. A jovem recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no início da tarde deste sábado, 6, pela Avenida Eliza Gonzales Rabelo, no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos. O acidente deixou ferida uma passageira de 24 anos, que apresentou suspeita de fratura na tíbia direita.