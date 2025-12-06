(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida neste sábado no Santa Paula

06 Dez 2025 - 13h28Por Jessica
Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no início da tarde deste sábado, 6, pela Avenida Eliza Gonzales Rabelo, no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos. O acidente deixou ferida uma passageira de 24 anos, que apresentou suspeita de fratura na tíbia direita.
 
A motocicleta era conduzida pelo marido da vítima quando ambos acabaram envolvidos na colisão. A jovem recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

