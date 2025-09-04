Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida na Raimundo Corrêa

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (04), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na rua Raimundo Corrêa, na esquina com a rua Oswaldo de Santi.

A condutora da moto, de 20 anos, seguia no sentido bairro-centro, enquanto o automóvel trafegava em direção contrária, centro-bairro. No momento em que a motorista do carro tentou acessar a rua Oswaldo de Santi, não percebeu a aproximação da motociclista e acabou cruzando a via.

A jovem tentou evitar o impacto, mas atingiu a roda traseira do veículo e caiu ao solo. Ela sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU até a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.

