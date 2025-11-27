Colisão entre carro e moto deixa irmãos feridos no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (27)um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento entre a Rua Major José Inácio e a Rua Rui Barbosa, na área central da cidade.

Os irmãos, de 21 e 31 anos, seguiam de moto pela Rua Rui Barbosa, enquanto o carro trafegava pela Major José Inácio. Apesar de recentemente ter sido instalado um semáforo no local devido ao grande número de acidentes no cruzamento, a colisão ainda assim ocorreu.

Segundo relato do condutor da motocicleta, o semáforo é novo e ele não percebeu a sinalização, não sabendo informar se estava no vermelho no momento em que passou pelo cruzamento. A moto bateu na lateral do veículo e ambos os ocupantes caíram ao solo com o impacto.

As duas vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas para atendimento médico.

