Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Jardim Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (5), um acidente entre carro e moto deixou um homem de 33 anos ferido no bairro Jardim Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela rua Francisco Possa, no mesmo sentido, quando a condutora do carro tentou realizar conversão para a rua Loengrin Marino. O motociclista, que vinha logo atrás, não percebeu a manobra e acabou colidindo na lateral do veículo, caindo em seguida.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e, posteriormente, foi encaminhada por uma Unidade de Suporte Básico (USB) à UPA do bairro Santa Felícia, com escoriações pelo corpo.

