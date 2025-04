Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite desta terça-feira (15), na região central da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, ambos os veículos seguiam pela Episcopal quando o motorista do carro iniciou uma conversão à esquerda para acessar a rua 28 de Setembro. Nesse momento, o motociclista tentou uma ultrapassagem também pela esquerda e acabou colidindo contra o veículo.

Com o impacto, o condutor da moto caiu ao solo e precisou de atendimento médico. A vítima, um homem cuja idade não foi informada foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência.

