segunda, 11 de agosto de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro

11 Ago 2025 - 10h02Por Da redação
Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (11), uma colisão entre carro e moto foi registrada na rua 15 de Novembro, esquina com a rua São Joaquim. Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, o carro pela faixa da direita e a moto pela faixa da esquerda.

Segundo informações, um veículo saiu de uma vaga de estacionamento em frente a um comércio e não percebeu a aproximação do carro. Para evitar a colisão, o motorista jogou o veículo para a faixa da esquerda, onde transitava o motociclista. O condutor não viu a moto, que acabou colidindo na lateral do automóvel.

Com o impacto, o motociclista, de 51 anos, caiu sobre a calçada em frente ao comércio. Ele sofreu trauma na perna, escoriações pelo corpo e trauma no joelho. A vítima recebeu atendimento inicial da motolância do SAMU e, em seguida, foi levada à UPA da Vila Prado pelo próprio motorista envolvido no acidente.

