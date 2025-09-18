(16) 99963-6036
quinta, 18 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Domingos Inocentini

18 Set 2025 - 20h34Por Jessica
Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre carro e moto foi registrada na noite desta quinta-feira (18), na rodovia municipal Domingos Inocentini, defronte ao Distrito Industrial, em São Carlos.
 
Segundo informações, o motociclista, de 41 anos, seguia pela rodovia no sentido São Carlos–Broa quando um veículo saía do Distrito Industrial e adentrou a via. A condutora do carro acabou cruzando a frente do motoqueiro, que não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do automóvel.
 
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, apresentando escoriações pelo corpo e ferimentos leves.
 
A concessionária DER esteve no local para sinalizar a rodovia, enquanto a Polícia Rodoviária foi acionada para registrar a ocorrência.

