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quarta, 08 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Avenida Morumbi

08 Abr 2026 - 13h13Por Jessica Carvalho R
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Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Avenida Morumbi - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quarta-feira (8), na Avenida Morumbi, no bairro Morumbi.

Segundo as informações, ambos os veículos seguiam no sentido centro-bairro, quando o condutor do carro realizou uma conversão. O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo o veículo.

A vítima, um homem de 58 anos, sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

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