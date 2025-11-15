(16) 99963-6036
sábado, 15 de novembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa entregador ferido no Boa Vista

14 Nov 2025 - 23h53Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre carro e moto deixa entregador ferido no Boa Vista - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma colisão entre uma moto  e um carro foi registrada na noite desta sexta-feira (14) no cruzamento da Avenida Henrique Grega com a Rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Boa Vista. O local possui semáforo, porém ainda não há informações sobre qual dos condutores avançou o sinal vermelho.

O motoqueiro, de 19 anos, seguia pela Rua Desembargador Júlio de Faria, enquanto o carro trafegava pela Avenida Henrique Grega, no sentido Shopping/UPA Vila Prado, quando ocorreu o impacto. A motocicleta colidiu na lateral do veículo, e o entregador acabou sendo arremessado ao solo.

O jovem, que trabalha como entregador de bebidas por aplicativo, sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, diversas garrafas transportadas pelo entregador caíram na via, espalhando cacos de vidro pelo local.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que realizou os procedimentos de praxe e orientou as partes envolvidas.

Leia Também

Colisão envolvendo bicicleta elétrica deixa um ferido na Vila Prado
Segurança23h42 - 14 Nov 2025

Colisão envolvendo bicicleta elétrica deixa um ferido na Vila Prado

Mulher é resgatada de dentro de córrego na Francisco Pereira Lopes
Segurança18h31 - 14 Nov 2025

Mulher é resgatada de dentro de córrego na Francisco Pereira Lopes

Alerta no Santa Felícia: falso agente público clona cartão de idoso
Segurança17h04 - 14 Nov 2025

Alerta no Santa Felícia: falso agente público clona cartão de idoso

Homem é detido após confessar crime no Jardim Macarengo
Flagrante14h36 - 14 Nov 2025

Homem é detido após confessar crime no Jardim Macarengo

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Nery
Segurança09h15 - 14 Nov 2025

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Nery

Últimas Notícias