Colisão entre carro e moto deixa entregador ferido no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma moto e um carro foi registrada na noite desta sexta-feira (14) no cruzamento da Avenida Henrique Grega com a Rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Boa Vista. O local possui semáforo, porém ainda não há informações sobre qual dos condutores avançou o sinal vermelho.

O motoqueiro, de 19 anos, seguia pela Rua Desembargador Júlio de Faria, enquanto o carro trafegava pela Avenida Henrique Grega, no sentido Shopping/UPA Vila Prado, quando ocorreu o impacto. A motocicleta colidiu na lateral do veículo, e o entregador acabou sendo arremessado ao solo.

O jovem, que trabalha como entregador de bebidas por aplicativo, sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, diversas garrafas transportadas pelo entregador caíram na via, espalhando cacos de vidro pelo local.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que realizou os procedimentos de praxe e orientou as partes envolvidas.

Leia Também