Colisão entre carro e moto deixa entregador ferido na XV de Novembro

De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela 15 de Novembro, quando a condutora do automóvel tentou mudar de faixa e acabou não avistando o motociclista. O entregador colidiu contra a lateral do carro, atingindo também o retrovisor, que quebrou com o impacto.

A mão do motociclista bateu no retrovisor, resultando em um corte no dedo. Na queda, ele ainda sofreu um trauma na perna. A equipe do SAMU foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local, incluindo curativos. No entanto, o homem recusou ser encaminhado ao hospital.

Na tarde desta terça-feira, uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um entregador de água, de 57 anos, com ferimentos leves, na esquina da XV de Novembro com a 9 de Julho