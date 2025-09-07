(16) 99963-6036
Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na Bruno Ruggiero

07 Set 2025
Crédito: Lourival Izaque
Na manhã deste domingo (7), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia

De acordo com informações da Guarda Municipal, a moto, ocupada por um casal, seguia no sentido Shopping/bairro quando colidiu contra a lateral de um Volkswagen Fox. O veículo saía de um açougue e tentou acessar a pista contrária da avenida, momento em que ocorreu a batida.

Com o impacto, os dois ocupantes da moto caíram no asfalto. A passageira, de 24 anos, apresentava dores nas costas, no lado esquerdo, e também no ombro direito. O condutor, também de 24 anos, sofreu escoriações nos braços e suspeita de fratura no braço direito. Ambos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa.

O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves, causados por estilhaços de vidro.

A Guarda Municipal registrou a ocorrência.

