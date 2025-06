Colisão entre carro e moto deixa dois mortos na Rodovia Washington Luís

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (20) deixou duas pessoas mortas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. A colisão traseira seguida de tombamento de motocicleta aconteceu por volta da 1h13 no km 434,3 da pista sul, e mobilizou equipes de resgate, perícia e a Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, um automóvel Mercedes-Benz A150 colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG 150. Com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados para fora da pista: uma das vítimas caiu no acostamento e a outra no canteiro central. Ambos morreram no local.O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

