Colisão entre carro e moto deixa casal ferido no Castelo Branco

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um casal ferido no final da tarde desta quarta-feira (30), no bairro Castelo Branco.

O acidente ocorreu na Avenida Germano Fher Junior, no cruzamento com a Rua Vicente Pelicano. Segundo informações apuradas no local, a moto colidiu contra um carro que realizava uma conversão na via.

As vítimas, dois jovens de 23 anos que estavam na motocicleta, foram socorridas por uma equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa. O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado até o momento.

