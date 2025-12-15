Colisão entre carro e caminhonete é registrada na Vila Lutfalla

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete foi registrada no fim da manhã desta segunda-feira (15), no cruzamento da Rua Castro Alves com a Rua Humberto de Campos.

De acordo com as informações, o carro trafegava pela Rua Castro Alves e a caminhonete pela Rua Humberto de Campos. Em determinado momento, o automóvel, conduzido por uma mulher de 48 anos, teria avançado a via e acabou atingindo a caminhonete.

A colisão foi considerada de baixa intensidade, resultando apenas em danos leves aos veículos. Apesar disso, a motorista do carro apresentou uma crise de ansiedade em decorrência do susto.

A vítima recebeu atendimento inicial da motolância do SAMU no local e, posteriormente, foi encaminhada por meios próprios até a UPA da Vila Prado, onde passou por avaliação médica. Segundo informações, ela apresentava apenas nervosismo, sem ferimentos aparentes.

