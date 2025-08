Colisão entre carro e caminhonete deixa três feridos na SP-318

Crédito: Lourival Izaque

Na noite deste domingo (3), uma colisão entre um carro e uma caminhonete deixou três pessoas feridas na Rodovia SP-318, que liga São Carlos a Ribeirão Preto.

Segundo informações apuradas no local, uma caminhonete Toyota Bandeirante trafegava no sentido São Carlos–Ribeirão Preto quando, na altura do km 239+ 270 metros sul, sofreu uma possível pane mecânica. O veículo travou, girou na pista e ficou no sentido contrário ao fluxo.

Logo em seguida, um Volkswagen Gol, onde estavam um casal e uma criança, seguia no sentido oposto (Ribeirão Preto–São Carlos) e colidiu na lateral esquerda da caminhonete.

A motorista do Gol foi levada por meios próprios até a base do SAMU e, posteriormente, encaminhada à Santa Casa. O passageiro sofreu um ferimento na região da cabeça e foi socorrido por uma unidade da concessionária, como a criança que estava no banco traseiro. Ambos também foram levados à Santa Casa.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, e a Polícia Rodoviária permanece no local. A concessionária Arteris, responsável pela rodovia, sinalizou a via, que segue com uma faixa interditada no sentido Ribeirão Preto–São Carlos.

O estado de saúde e a idade das vítimas não foram divulgados.

Leia Também