Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo um carro e um caminhão, foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (07), na região do Maria Estela Fagá.

De acordo com informações, o Corsa saía do trevo de acesso do bairro, adentrando a rodovia Washington Luiz (SP-310) e acabou atingindo o caminhão que transitava pela rodovia.

A concessionária que administra a rodovia esteve no local, mas ninguém precisou ser socorrido.

