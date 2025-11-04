(16) 99963-6036
terça, 04 de novembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e caminhão deixa homem ferido no Jardim Botafogo

04 Nov 2025 - 09h16Por Erika
Colisão entre carro e caminhão deixa homem ferido no Jardim Botafogo - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão foi registrado na manhã desta terça-feira (04), na estrada municipal Washington José Pêra, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão estava praticamente parado na via quando um carro, que seguia na faixa contrária, tentou desviar de uma poça d’água. Nesse momento, um veículo Uno, que também trafegava no sentido Zavaglia, tentou evitar a colisão com o automóvel que desviava, mas acabou atingindo a traseira do caminhão.

O condutor do Uno, um homem de 37 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Segundo informações iniciais, ele estava desorientado e inconsciente, apresentando um ferimento no rosto com fratura exposta.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local prestando apoio à ocorrência, que foi registrada pela Polícia Militar.

