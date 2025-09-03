Colisão entre carro e caçamba é registrada no Cidade Aracy II

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma caçamba carregada foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (3), na Rua Octávio da Silva, no bairro Cidade Aracy II.

O condutor do veículo, um homem de 65 anos, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle e atingiu a caçamba. Após o impacto, ele deixou o local, mas foi localizado pelo SAMU em uma rua próxima, após vizinhos acionarem a equipe de resgate.

Mesmo com ferimentos, e após atendimento no local, o idoso recusou ser encaminhado para a Santa Casa.

