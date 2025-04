Colisão entre carro e bicicleta motorizada deixa jovem ferida

Compartilhar no facebook

Bicicleta motorizada envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta motorizada deixou uma jovem de 19 anos ferida na manhã desta quarta-feira (2), no bairro Santa Angelina. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Professor Perices Soares com a Rua José Quatrochi.

De acordo com informações obtidas no local, a condutora da bicicleta motorizada seguia pela Rua Professor Perices Soares e, ao acessar a Rua José Quatrochi, foi atingida por um VW Voyage.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro à vítima. A jovem foi encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura no tornozelo.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

