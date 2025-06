Conversão proibida causa colisão entre caminhonetes na SP-215

Segundo informações, uma Ford F-250 trafegava no sentido Descalvado–São Carlos quando foi atingida por uma Ford Ranger, que saía do conhecido trevo de acesso ao bairro Jardim Novo Horizonte, local marcado por diversos acidentes. A Ranger teria realizado uma conversão proibida, colidindo lateralmente contra a F-250, que acabou rodando na pista e parando no canteiro lateral da rodovia.

Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais.

Na tarde desta segunda-feira (30), uma colisão envolvendo duas caminhonetes foi registrada na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215)