Colisão entre caminhonete e moto deixa passageira ferida no Jardim Embaré

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou uma mulher de 49 anos ferida na manhã deste domingo (10), na Avenida Clemente Talarico, no bairro Jardim Embaré.

Conforme apurado, ambos os veículos seguiam no sentido bairro–centro. A motociclista estava na faixa da esquerda e a caminhonete na faixa da direita. Ao tentar realizar uma conversão, o motorista da caminhonete não percebeu a aproximação da motocicleta ao lado, resultando na colisão lateral.

Com o impacto, as duas ocupantes da moto — ambas mulheres — caíram ao solo. A condutora sofreu apenas escoriações na face e não precisou de atendimento hospitalar. Já a passageira apresentava trauma na perna e escoriações pelo corpo.

Ela foi atendida inicialmente pelo Mike, socorrista da Motoland, e posteriormente encaminhada por uma equipe básica do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia.

