Colisão entre caminhões deixa um ferido na SP-318, em São Carlos

Um acidente entre três caminhões deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira (15), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr (SP-318), em um trecho que passa por obras de duplicação próximo ao pedágio.

Segundo informações, um caminhão de menor porte vazio colidiu na traseira de uma carreta carregada com papel que seguia no sentido Ribeirão Preto/São Carlos. O impacto causou danos ao veículo menor e deixou seu motorista ferido. O acidente também envolveu um caminhão carregado com frangos vivos.

A vítima foi socorrida pela equipe da concessionária responsável pela rodovia e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde do motorista não foi divulgado. Já os demais condutores sairam ilesos.

As causas do acidente ainda serão apuradas

