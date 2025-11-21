(16) 99963-6036
Colisão entre BMW e caminhão deixa motorista ferido na SP-310

20 Nov 2025 - 18h32Por Da redação
Uma colisão envolvendo um BMW e um caminhão foi registrada na tarde do feriado desta quinta-feira (20) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 225, sentido capital–interior, próximo aos motéis da região.

Segundo informações colhidas no local, o condutor do BMW, de 39 anos, ao sair da alça de acesso, não teria avistado o caminhão de grande porte que seguia pela rodovia. Ao entrar na pista, acabou atingindo o veículo de carga. Com o impacto, o carro rodou na pista e bateu contra o guard rail.

O motorista do BMW foi socorrido pela equipe da concessionária responsável pela rodovia. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência e para orientar o trânsito.

