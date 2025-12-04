(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão deixa motorista ferida em cruzamento na Vila Costa do Sol

04 Dez 2025 - 15h24Por Da redação
Colisão deixa motorista ferida em cruzamento na Vila Costa do Sol - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino


Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira, 4, e deixou uma motorista de 24 anos ferida. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Antônio Blanco com a Rua Miguel Giometti.

Segundo informações, a condutora de uma Fiat Fiorino seguia pela Rua Antônio Blanco, no sentido Centrobairro, quando um Peugeot, que vinha pela Rua Miguel Giometti, avançou a sinalização de parada obrigatória. A motorista da Fiorino não conseguiu evitar a batida e colidiu na lateral do Peugeot.

A jovem sofreu um trauma no braço e foi atendida inicialmente pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, uma unidade do SAMU a encaminhou à Santa Casa com suspeita de fratura.

Comerciantes da região procuraram a reportagem do São Carlos Agora para relatar que o cruzamento registra acidentes com frequência e pedem providências para o conserto das sinalizações da via.

