Colisão deixa motociclista ferido no Jardim Alvorada

Local da colisão - Crédito: Maycon

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada no cruzamento entre a Rua Ângelo Passeri e a Avenida Francisco Pereira Lopes, Jardim Alvorada, na tarde desta quinta-feira (3). O local possui semáforo, mas ainda não foi possível determinar quem teria avançado o sinal vermelho.

O carro seguia pela Rua Ângelo Passeri, enquanto o motociclista, um homem de 30 anos, trafegava pela Avenida Francisco Pereira Lopes no sentido Rodoviária–Shopping. Com o impacto, o condutor da moto sofreu uma possível fratura no tornozelo esquerdo, além de escoriações pelo corpo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

