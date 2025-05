Colisão deixa motociclista ferido na região do shopping Iguatemi

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã de hoje, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada na Rua Passeio das Castanheiras, próximo ao Shopping Iguatemi.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam no sentido do Shopping -Swiss Park quando, ao realizar a manobra na rotatória, a condutora do carro não teria sido avistada pelo motociclista, que acabou colidindo na lateral do veículo, vindo a cair no solo.

O condutor da moto, um homem de 75 anos, sofreu apenas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado para a UPA Vila Prado para atendimento médico.

A condutora do carro não sofreu ferimentos

