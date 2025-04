Colisão deixa duas mulheres feridas no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e moto foi registrada no cruzamento das ruas Maranhão e Paraná, no bairro Cruzeiro do Sul. De acordo com informações, a moto seguia pela rua Maranhão quando avançou a sinalização de "pare", sendo atingida por um carro que trafegava pela rua Paraná.

Na moto estavam duas jovens: a condutora, de 20 anos, e a passageira, de 21. A passageira sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna. Já a condutora teve fratura exposta nos dedos do pé, com exposição de osso e tendão. Ambas foram socorridas e levadas para a Santa Casa.

As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também