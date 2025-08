Colisão deixa dois feridos no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Dois veículos colidiram na tarde deste domingo (3) no cruzamento das ruas 13 de Maio com São Joaquim, na região central de São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, um Ônix turbo branco trafegava pela Rua 13 de Maio quando avançou a sinalização de “pare” e foi atingido lateralmente por um Fox branco, que seguia no sentido Centro–bairro pela Rua São Joaquim.

Duas pessoas que estavam no Fox ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma mulher de 27 anos, que usava cinto de segurança, foi encaminhada à UPA do Vila Prado com dores no peito, consciente e sem fraturas aparentes.

A segunda vítima foi levada à Santa Casa. A idade e o estado de saúde não foram divulgados.

A Polícia Militar está no local e o cruzamento permanece interditado para os trabalhos da perícia

