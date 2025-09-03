Colisão deixa casal ferido na Tancredo Neves

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (3), uma colisão envolvendo dois veículos e uma motocicleta foi registrada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no sentido UPA Vila Prado Shopping.

De acordo com informações, o veículo da frente precisou frear bruscamente devido ao trânsito. Em seguida, um Ford Ka também freou, e a motocicleta que seguia logo atrás ficou entre os dois carros. Um Corsa Classic, que vinha na sequência, acabou colidindo na traseira da moto, derrubando o casal que estava no veículo de duas rodas.

O condutor e a passageira foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados à Santa Casa, ambos com ferimentos leves.

