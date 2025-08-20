Colisão deixa casal de idosos ferido no Jardim Bandeirantes

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta quarta-feira (20), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Miguel João, no bairro Jardim Bandeirantes, envolvendo uma Ford Courier e um veículo que estava estacionado corretamente pela via.
Segundo informações, um casal de comerciantes realizava uma entrega quando o condutor da Courier, um idoso de 74 anos, passou mal ao volante e perdeu o controle da direção. O veículo acabou colidindo contra o carro estacionado, que foi arremessado sobre a calçada.
Na caminhonete também estava a esposa do motorista, de 72 anos, que se assustou com o impacto e precisou de atendimento médico. O SAMU foi acionado e encaminhou o casal para a Santa Casa de São Carlos, ambos com ferimentos leves.