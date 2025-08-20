(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Segurança

Colisão deixa casal de idosos ferido no Jardim Bandeirantes

20 Ago 2025 - 09h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Local do acidente - Crédito: Maycon MaximinoLocal do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (20), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Miguel João, no bairro Jardim Bandeirantes, envolvendo uma Ford Courier e um veículo que estava estacionado corretamente pela via.

Segundo informações, um casal de comerciantes realizava uma entrega quando o condutor da Courier, um idoso de 74 anos, passou mal ao volante e perdeu o controle da direção. O veículo acabou colidindo contra o carro estacionado, que foi arremessado sobre a calçada.

Na caminhonete também estava a esposa do motorista, de 72 anos, que se assustou com o impacto e precisou de atendimento médico. O SAMU foi acionado e encaminhou o casal para a Santa Casa de São Carlos, ambos com ferimentos leves.

 

Leia Também

Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas
SP-21511h55 - 20 Ago 2025

Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas

Carro colide contra árvore no Jardim Real após passar sobre pneu deixado na via
Segurança11h46 - 20 Ago 2025

Carro colide contra árvore no Jardim Real após passar sobre pneu deixado na via

Câmera de segurança flagra furto em residência na Vila Prado
Veja vídeo11h04 - 20 Ago 2025

Câmera de segurança flagra furto em residência na Vila Prado

Procurado por homicídio é preso em condomínio
Segurança09h40 - 20 Ago 2025

Procurado por homicídio é preso em condomínio

Corpo de estudante universitário que morreu em acidente na SP-318 será transladado para a capital
Triste 08h31 - 20 Ago 2025

Corpo de estudante universitário que morreu em acidente na SP-318 será transladado para a capital

Últimas Notícias