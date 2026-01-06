Colisão de moto contra guard-rail deixa um ferido na SP-215

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um guard-rail foi registrada na manhã desta terça-feira, 6, na Rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), no km 143, nas proximidades da Boutique Sitomac, em São Carlos.

Segundo as informações, dois homens seguiam pela rodovia em uma motocicleta quando o pneu do veículo furou repentinamente. Com isso, a moto perdeu a estabilidade. O condutor ainda conseguiu manter o controle por alguns instantes, porém, acabou se desequilibrando e colidindo contra a defensa metálica da rodovia.

O condutor da motocicleta, um homem de 28 anos, sofreu um trauma na perna e foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Já o passageiro sofreu apenas escoriações pelo corpo e recusou atendimento médico.

