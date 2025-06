Colisão contra carreta causou acidente com micro-ônibus; cinco pessoas ficaram feridas

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

O acidente envolvendo um micro-ônibus na manhã desta quarta-feira (11) em São Carlos deixou cinco pessoas feridas.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, O micro-ônibus trafegava pela faixa da esquerda e, ao mudar para da direita colidiu na lateral da carreta, que transportava etanol. Com o impacto, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, saindo para o canteiro central, onde o veículo tombou.

Equipes da Econoroeste, do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Ao todo, 14 pessoas estavam no micro-ônibus. Nove saíram ilesas, enquanto cinco sofreram ferimentos leves. O motorista da carreta também não se feriu. Todas as vítimas foram levadas para hospitais de São Carlos.

A faixa da esquerda e o acostamento foram parcialmente interditados para atendimento e remoção dos veículos.

