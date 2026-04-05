Colisão contra caçamba deixa gestante ferida no Parque dos Timburis

Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma caçamba deixou uma gestante ferida na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Parque dos Timburis

De acordo com as informações, o veículo seguia pela rua Crenilda Zaboto Poianas, no sentido bairro–centro, quando o condutor, marido da vítima, se distraiu ao olhar pelo retrovisor e acabou colidindo contra uma caçamba que estava na via.

Com o impacto, o motorista bateu a cabeça no retrovisor, mas não sofreu ferimentos. Já a passageira, uma mulher de 29 anos, gestante de 25 semanas, apresentou dores nas costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou a gestante, por precaução, à maternidade de São Carlos para avaliação médica.

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