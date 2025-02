Colchões são apreendidos em casa no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino

Na noite deste sábado (1) a equipe do Comando de Forças de Patrulha recebeu uma denúncia via COPOM sobre a possível localização de colchões furtados de uma carreta na semana passada em um posto de combustíveis na Washington Luís . Segundo as informações, os itens estariam em uma residência na Rua Jerônimo da Costa Terra, no bairro Boa Vista.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais fizeram contato com a moradora, que permitiu a entrada da equipe. Durante a averiguação, foram encontrados cinco colchões no interior da casa. Questionada sobre a origem dos produtos, a mulher afirmou que pertenciam ao seu marido, que teria comprado os itens. No entanto, ele não estava no local, pois estaria viajando.

Diante da situação, a mulher foi detida e encaminhada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Os colchões foram apreendidos para investigação. O caso segue sob análise das autoridades competentes.

