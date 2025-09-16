(16) 99963-6036
Rodovia Washington Luís

Cocaína apreendida em São Carlos está avaliada em R$ 6 milhões

16 Set 2025 - 10h16Por Da redação
Um trabalho conjunto da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma carga de cocaína avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (15), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com a polícia, as equipes receberam informações de que um caminhão estaria transportando entorpecentes com destino à capital paulista. Os agentes se posicionaram em pontos estratégicos da rodovia e localizaram o veículo suspeito.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um compartimento falso que escondia 453 tabletes de cocaína, somando 407 quilos da droga. O motorista, que já possuía passagens criminais por tráfico de drogas, roubo e receptação, foi preso em flagrante.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Araraquara, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

