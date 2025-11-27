Cliente ameaça funcionárias por cobrança de serviço opcional e vira caso de Polícia

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas funcionárias de uma empresa registraram boletim de ocorrência após serem ameaçadas por um cliente descontente com a cobrança de um serviço opcional. O caso ocorreu entre os dias 13 e 26 de novembro e foi registrado na noite desta quarta-feira (26) no Plantão Policial.

Segundo o BO, as vítimas , uma gerente e uma atendente, relataram que o cliente locou um veículo no dia 11 de novembro, com devolução em 13 de novembro. No momento da entrega, ele passou a contestar a cobrança de R$ 5,98 referentes ao serviço “Carbon Free”, uma taxa diária de R$ 1,99. As funcionárias informaram que o serviço é opcional e que o cliente poderia ter solicitado a retirada no momento da assinatura do contrato.

Mesmo após as explicações, o homem se exaltou, bateu no balcão e passou a ameaçar as funcionárias. A atendente teria ouvido do cliente que, caso o valor não fosse ressarcido, ela “iria se ferrar”. Já para a gerente, o autor afirmou que ela “estaria muito mais ferrada” se o reembolso não fosse feito.

Dias depois, segundo o boletim, o cliente respondeu a uma pesquisa de opinião omitindo os fatos e acusando as funcionárias de homofobia. Em seguida, conforme comunicado do SAC às vítimas, ele teria publicado conteúdo nas redes sociais sobre o caso, o que levou a empresa a convocar as funcionárias para prestar esclarecimentos. Elas, porém, dizem não ter tido acesso à postagem.

A gerência informou ainda que há imagens do circuito interno da empresa, porém sem áudio.

O caso será investigado.

