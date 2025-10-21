(16) 99963-6036
Segurança

Citroën é furtado defronte a residência no Jardim São Rafael

21 Out 2025 - 09h04Por Da redação
Um homem de 46 anos procurou o Plantão Policial de São Carlos na noite desta segunda-feira (20) para registrar o furto de um carro que estava estacionado em frente à sua residência, na Rua Aldo Pelegrini, no Jardim São Rafael.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo — um Citroën C3 GLX, verde, ano 2011 — foi levado durante a tarde, por volta das 14h30. A vítima informou que o automóvel pertencia a seu tio, falecido há cerca de quatro anos, e que desde então o carro permanecia parado no local, em processo de inventário.

Ainda segundo o registro, havia câmeras de segurança instaladas na casa, mas elas não estão funcionando há aproximadamente um mês. O caso foi encaminhado à Delegacia responsável pela área para investigação. Até o momento, o veículo não foi localizado.

