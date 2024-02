Citroën colide na lateral de Meriva e capota na Avenida Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Citroën capotou após colidir na lateral de um Meriva na Getúlio Vargas - Crédito: Maycon Maximino

Uma tripla colisão marcou a manhã desta quinta-feira, 1, e terminou com o capotamento de um veículo na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo. Ninguém ficou ferido, porém as colisões causaram danos materiais nos veículos envolvidos.

O motorista de um Citroën transitava sentido rodovia Washington Luís (SP-310)/Praça Itália e na região do ginásio municipal Milton Olaio Filho acertou a lateral de um Meriva e capotou logo em seguida. Já o Meriva colidiu na traseira de um caminhão.

Testemunhas relataram que o caminhão e o Meriva teriam parado devido haver um cruzamento com semáforo nas proximidades.

Duas unidades do auto-bomba e uma unidade resgate foram ao local. Mas o motorista do Citroën negou socorro médico. Consta ainda que o veículo em questão por estar com os pneus carecas, foi recolhido ao pátio municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também